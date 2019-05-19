В Самаре начали завозить песок на городские пляжи
В Самаре на городские пляжи начали завозить песок. В воскресенье, 19 мая, рабочие выгружали его на набережной реки Волги.
- Сегодня днем баржа выгружала песок в районе Полевого спуска. В остальные места песок уже завезли, - рассказали "Комсомольской правде - Самара" местные жители.
Песок добывают со дна Волги, потом обрабатывают и выгружают на пляжахФото: Айна УТИБАЕВА
Напомним, что песок на самарских пляжах, как правило, обновляется раз в год - перед началом купального сезона. Его поднимают со дна реки Волги, а потом обрабатывают. Через некоторое время песок выгружают на пляжи и дают ему просохнуть, затем его начинают ровнять бульдозерами. После этого на пляжи начинают завозить все необходимое оборудование: скамейки, кабинки для переодевания, зонты, навесы.
В Самаре на городские пляжи начали завозить песок.
ИСТОЧНИК KP.RU