В Самаре начали завозить песок на городские пляжи

СЕГОДНЯ 16:32 2019-05-19T16:34:45+03:00

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В Самаре на городские пляжи начали завозить песок. В воскресенье, 19 мая, рабочие выгружали его на набережной реки Волги.

- Сегодня днем баржа выгружала песок в районе Полевого спуска. В остальные места песок уже завезли, - рассказали "Комсомольской правде - Самара" местные жители.

Песок добывают со дна Волги, потом обрабатывают и выгружают на пляжахФото: Айна УТИБАЕВА

Напомним, что песок на самарских пляжах, как правило, обновляется раз в год - перед началом купального сезона. Его поднимают со дна реки Волги, а потом обрабатывают. Через некоторое время песок выгружают на пляжи и дают ему просохнуть, затем его начинают ровнять бульдозерами. После этого на пляжи начинают завозить все необходимое оборудование: скамейки, кабинки для переодевания, зонты, навесы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/709733" frameborder="0"></iframe> В Самаре на городские пляжи начали завозить песок.

ИСТОЧНИК KP.RU