2019-05-19T17:29:22+03:00
Общество

Подкосила болезнь: рэпер Guf отменил свой концерт в Самаре

Выступление артиста, запланированное на 19 мая, не состоится
Анастасия ФИЛАТОВА
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Артист проведет концерт в Самаре в начале летаАртист проведет концерт в Самаре в начале летаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Рэпер Алексей Долматов, более известный под псевдонимом Guf, не приедет на концерт в Самару. Выступление артиста должно было состоятся вечером в воскресенье, 19 мая, в ресторане "Максимилианс", но его отменили.

- Концерт не состоится из-за болезни артиста. Его было решено перенести на 2 июня на 20:00, - сообщили представители ресторана на своем сайте.

Отметим, что все билеты, которые успели приобрести поклонники артиста, останутся действительны и на концерт, запланированный на начало лета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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