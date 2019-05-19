Подкосила болезнь: рэпер Guf отменил свой концерт в Самаре
Выступление артиста, запланированное на 19 мая, не состоится
Артист проведет концерт в Самаре в начале летаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Рэпер Алексей Долматов, более известный под псевдонимом Guf, не приедет на концерт в Самару. Выступление артиста должно было состоятся вечером в воскресенье, 19 мая, в ресторане "Максимилианс", но его отменили.
- Концерт не состоится из-за болезни артиста. Его было решено перенести на 2 июня на 20:00, - сообщили представители ресторана на своем сайте.
Отметим, что все билеты, которые успели приобрести поклонники артиста, останутся действительны и на концерт, запланированный на начало лета.
ИСТОЧНИК KP.RU