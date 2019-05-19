"Крылья Советов" попали в стыковые матчи: самарцам предстоит побороться за право выступать в РПЛ

СЕГОДНЯ 18:10 2019-05-19T18:10:38+03:00

Самарская команда сыграет в стыковых матчах за право выступать в РПЛ в следующем сезоне Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

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Самарский футбольный клуб "Крылья Советов" сыграет в стыковых матчах за право выступать в Российской премьер-лиге в сезоне 2019/2020. Его судьбу предопределил исход матча красноярского "Енисея" и московского "Динамо", которые в матче 29 тура РПЛ сыграли вничью со счетом 2:2.

Теперь "Динамо" с 32 очками занимает 12 место в турнирной таблице. Благодаря этому результату команда обезопасила себя от стыковых матчей. А вот подопечные Миодрага Божовича по итогам матча со "Спартаком", который они проиграли со счетом 1:2, оказались на 13 месте с 28 очками.

Отметим, что самарская команда попала в зону стыковых матчей вместе с "Уфой". Обоим клубам предстоит сразиться за места в премьер-лиге с командами ФНЛ.

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ИСТОЧНИК KP.RU