Песнопения, иконы и флаги: по улицам Самары прошел детский крестный ход

СЕГОДНЯ 19:02 2019-05-19T19:02:44+03:00

Несколько десятков детей прошли с иконами и молитвами по улицам Самары Фото: Скриншот с видео

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 19 мая, по улицам Самары прошел детский крестный ход, приуроченный ко Дню памяти Георгия Победоносца. Маршрут следования ребят был довольно протяженный: от храма в честь святой блаженной Матроны Московской, который находится на улице Победы, до храма в честь Георгия Победоносца на площади Славы.

Дети несли с собой иконы и флаги. Свой путь, который проходил по улицам Победы, Гагарина, Революционной, Московскому шоссе, проспекту Масленникова, Ново-Садовой, Лесной и Волжскому проспекту, они сопровождали молитвами и церковными песнопениями. Безопасность детей на дорогах обеспечивали сотрудники ГИБДД.

Отметим, что по пути в конечную точку крестный ход делал небольшие остановки: в храме в честь Успения Пресвятой Богородицы и святых Жен Мироносиц. Шествие по улицам Самары завершилось благополучно - на площади Славы. Там детей ждали молебен, чай с угощениями и развлекательная программа.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/709743" frameborder="0"></iframe> В Самаре 19 мая прошел детский крестный ход.Автор видео: НФ "Детский епархиальный образовательный центр"

ИСТОЧНИК KP.RU