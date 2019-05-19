Песнопения, иконы и флаги: по улицам Самары прошел детский крестный ход
В воскресенье, 19 мая, по улицам Самары прошел детский крестный ход, приуроченный ко Дню памяти Георгия Победоносца. Маршрут следования ребят был довольно протяженный: от храма в честь святой блаженной Матроны Московской, который находится на улице Победы, до храма в честь Георгия Победоносца на площади Славы.
Дети несли с собой иконы и флаги. Свой путь, который проходил по улицам Победы, Гагарина, Революционной, Московскому шоссе, проспекту Масленникова, Ново-Садовой, Лесной и Волжскому проспекту, они сопровождали молитвами и церковными песнопениями. Безопасность детей на дорогах обеспечивали сотрудники ГИБДД.
Отметим, что по пути в конечную точку крестный ход делал небольшие остановки: в храме в честь Успения Пресвятой Богородицы и святых Жен Мироносиц. Шествие по улицам Самары завершилось благополучно - на площади Славы. Там детей ждали молебен, чай с угощениями и развлекательная программа.
В Самаре 19 мая прошел детский крестный ход.Автор видео: НФ "Детский епархиальный образовательный центр"
ИСТОЧНИК KP.RU