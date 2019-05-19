2019-05-19T20:07:10+03:00
Происшествия

В Тольятти в подъезде жилого дома нашли труп мужчины

Обстоятельства гибели тольяттинца пока не известны, есть версия, что это была передозировка
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: Патруль ТольяттиФото: Патруль ТольяттиФото: vk.com
Изменить размер текста:

В субботу, 18 мая, во втором квартале Автозаводского района Тольятти произошло ЧП. Там в подъезде дома № 13 по Московскому проспекту нашли мертвого мужчину.

- Тело лежало на лестничной площадке возле мусоропровода. По предварительным данным, погибшему было 39 лет и скончался он от передозировки, - сообщает "Патруль Тольятти" со ссылкой на осведомленный источник.

Известно, что на месте происшествия работали полицейские и кинологическая служба. Сейчас по факту случившегося проводится проверка. Специалистам предстоит установить все обстоятельства гибели мужчины.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Синоптики пообещали жителям Самарской области небольшое потепление к среде
Победителями стали все: в Самаре сотни горожан пробежали полумарафон "Забег"
Дорогое ДТП: в центре Самары Toyota "догнала" Ferrari
Песнопения, иконы и флаги: по улицам Самары прошел детский крестный ход
"Крылья Советов" попали в стыковые матчи: самарцам предстоит побороться за право выступать в РПЛ
Подкосила болезнь: рэпер Guf отменил свой концерт в Самаре
В Сызрани женщину будут судить за кражу 27 тысяч рублей у посетительницы магазина
В Самаре начали завозить песок на городские пляжи
Жителям Самары показали на набережной Кубок России по футболу
Самарская область вошла в топ-5 регионов ПФО по вводу жилых домов в эксплуатацию
Бизнесмен, которого поймали на краже песка для "Самара Арены", отправится в колонию на 7 лет