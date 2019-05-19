В Тольятти в подъезде жилого дома нашли труп мужчины
Обстоятельства гибели тольяттинца пока не известны, есть версия, что это была передозировка
Фото: Патруль ТольяттиФото: vk.com
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В субботу, 18 мая, во втором квартале Автозаводского района Тольятти произошло ЧП. Там в подъезде дома № 13 по Московскому проспекту нашли мертвого мужчину.
- Тело лежало на лестничной площадке возле мусоропровода. По предварительным данным, погибшему было 39 лет и скончался он от передозировки, - сообщает "Патруль Тольятти" со ссылкой на осведомленный источник.
Известно, что на месте происшествия работали полицейские и кинологическая служба. Сейчас по факту случившегося проводится проверка. Специалистам предстоит установить все обстоятельства гибели мужчины.
ИСТОЧНИК KP.RU