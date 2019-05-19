Синоптики пообещали жителям Самарской области небольшое потепление к среде

СЕГОДНЯ 21:31 2019-05-19T21:31:25+03:00

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Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей Самарской области в начале новой рабочей недели. По данным Приволжского УГМС, первые два дня не порадуют теплом, а вот в среду столбики термометров могут перевалить за отметку в 20 °C.

В ночь на понедельник, 20 мая, температура воздуха по области составит 1...6 °C, местами в воздухе и на поверхности почвы будут заморозки 0...-3 °C. Днем синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Кое-где пройдет небольшой дождь. Скорость ветра, который будет северо-западного направления, составит 7-12 м/с, а температура воздуха: 12...17 °С.

В ночь на вторник, 21 мая, столбики термометров вновь опустятся до 1...6 °C. Осадков не предвидится. Днем же воздух прогреется до 14...19 °C. Будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Скорость ветра составит 6-11 м/с.

В ночь на среду, 22 мая, ветер также будет дуть со скоростью 6-11 м/с, но сменит свое направление на юго-западное. Температура воздуха составит 3...8 °C. Днем местами пройдет небольшой и умеренный дождь. Столбики термометров поднимутся до 16...21 °C.

ИСТОЧНИК KP.RU