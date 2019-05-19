2019-05-19T22:04:57+03:00
Общество

"Придал необходимое ускорение": Дмитрий Азаров пообещал сдать все долгострои, запланированные на 2019 год

По словам главы региона, в минстрое регулярно проводятся совещания по решению проблем обманутых дольщиков
Анастасия ФИЛАТОВА
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В этом году в регионе планируют сдать 8 проблемных "долевок"В этом году в регионе планируют сдать 8 проблемных "долевок"Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре и области по-прежнему остается актуальной проблема обманутых дольщиков. Так, уже много лет самарцы ждут своих квартир в ЖК "Ильинская плаза", пгт Петра Дубрава, ЖК "Димитрова, 74А", "СК на Московском" и многих других. Проблемы, конечно, решаются, но не так быстро, как хотелось бы дольщикам. Недавно они написали очередное обращение к губернатору Самарской области Дмитрию Азарову с просьбой помочь решить сложившуюся ситуацию.

- Обязательства, взятые на этот год по вводу объектов, будут выполнены. Придал необходимое ускорение. При этом простых решений нет. Серьезным сдерживающим фактором являются соглашения с "достройщиками" от 2014 года, преодолеем и это, - написал глава региона в Твиттере.

Также Дмитрий Азаров отметил, что совещания по поиску решений достройки домов проводятся министерством строительства региона регулярно. Губернатор отметил, что на днях уже провел подобное совещание, где были подняты вопросы совершенствования нормативной базы, хода работ по объектам и подготовки предложений. Кроме того, он добавил, что теперь рабочая группа по решению проблем дольщиков будет собираться каждый вторник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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