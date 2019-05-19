В Самаре в исправительной колонии № 5 вновь произошел пожар

19 Май 22:49 2019-05-19T22:49:23+03:00

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Вечером в воскресенье, 19 мая, на улицу Утевскую в Самаре начали стягиваться пожарные расчеты. Там в исправительной колонии № 5 произошел пожар. Об этом сообщили очевидцы.

- На территории ИК-5 горит одно из зданий. Сейчас там работают пожарные, - рассказали свидетели происшествия.

В настоящее время все обстоятельства и подробности происшествия устанавливаются.

Напомним, что за этот год это уже второй пожар в колонии № 5. Первый произошел вечером 8 февраля. Он был связан с беспорядками, которые устроили заключенные. После этого нескольких человек увезли в больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU