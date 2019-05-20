2019-05-20T08:01:00+03:00
Общество

В центре Самары в день последнего звонка не будут продавать алкоголь

Запрет будет действовать на нескольких улицах
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Спиртные напитки в центре города не будут продавать с 8:00 до 23:00Спиртные напитки в центре города не будут продавать с 8:00 до 23:00Фото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

В эту пятницу, 24 мая, в школах Самары для выпускников прозвенит последний звонок. В учебных заведениях пройдут торжественные линейки, а на площади Славы — общегородской праздник. В связи с этим в центре города временно запретят продажу алкогольной продукции.

- Запрет на розничную продажу спиртных напитков будет действовать с 8:00 до 23:00 24 мая, - говорится в распоряжении правительства Самарской области.

Купить алкоголь нельзя будет в границах следующих улиц:

- Волжский проспект от Студенческого переулка до улицы Маяковского, по нечетной стороне дома №№ 15а - 33, по четной стороне - №№ 8, корпус 2 - 34;

- улица Маяковского от Волжского проспекта до улицы Молодогвардейской, по нечетной стороне дома №№ 11-15, по четной стороне - №№ 2-12;

- улица Молодогвардейская от Студенческого переулка до улицы Маяковского, по нечетной стороне дома №№ 139-209, по четной стороне - №№ 198-220;

- Студенческий переулок от Волжского проспекта до улицы Молодогвардейской, по нечетной стороне дома №№ 3-7, по четной стороне - №№ 2-8.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самарской области ищут водителя, который сбил на трассе у поселка Центральный женщину
В Самаре на Ленинской при пожаре в частном доме погиб пенсионер
«Комсомолка» приглашает самарцев на «Праздник молока»
Самарские студенты подтвердили мировую квалификацию
Новое предложение для семьи или как сэкономить в 2 раза на услугах Билайн
Легковушку сплющило: в Самарской области водитель ВАЗа «догнал» грузовик и погиб
Премьера уже сегодня: в Самаре стартует молодежный сериал «Всё по-честному!»
В Самаре «Забег» пробежали более двух тысяч человек
Невеселый паровозик: в Самаре в тоннеле на Московском шоссе столкнулись 4 машины
Выдал перегруз: в Самарской области мужчина попался на краже 6 двигателей от станков
Хоккейную «Ладу» пополнил нападающий Никита Лукин
В Самаре строительство здания Шестого кассационного суда завершили на 78%
В двух шагах от Лиги чемпионов: «Динамо Самара» сегодня сыграет в «МТЛ Арене» с «Тюменью» в полуфинале мини-футбольной Суперлиги
Новый год надо планировать заранее: самарцев зовут провести зимние каникулы во Франции
В Тольятти построят дорогу с интеллектуальной транспортной системой