В центре Самары в день последнего звонка не будут продавать алкоголь

СЕГОДНЯ 08:01 2019-05-20T08:01:00+03:00

Спиртные напитки в центре города не будут продавать с 8:00 до 23:00 Фото: Татьяна Коркина

Запрет будет действовать на нескольких улицах

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В эту пятницу, 24 мая, в школах Самары для выпускников прозвенит последний звонок. В учебных заведениях пройдут торжественные линейки, а на площади Славы — общегородской праздник. В связи с этим в центре города временно запретят продажу алкогольной продукции.

- Запрет на розничную продажу спиртных напитков будет действовать с 8:00 до 23:00 24 мая, - говорится в распоряжении правительства Самарской области.

Купить алкоголь нельзя будет в границах следующих улиц:

- Волжский проспект от Студенческого переулка до улицы Маяковского, по нечетной стороне дома №№ 15а - 33, по четной стороне - №№ 8, корпус 2 - 34;

- улица Маяковского от Волжского проспекта до улицы Молодогвардейской, по нечетной стороне дома №№ 11-15, по четной стороне - №№ 2-12;

- улица Молодогвардейская от Студенческого переулка до улицы Маяковского, по нечетной стороне дома №№ 139-209, по четной стороне - №№ 198-220;

- Студенческий переулок от Волжского проспекта до улицы Молодогвардейской, по нечетной стороне дома №№ 3-7, по четной стороне - №№ 2-8.

ИСТОЧНИК KP.RU