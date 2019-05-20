В Самаре пьяный водитель на «Весте» устроил во дворах ДТП и продолжил пить

СЕГОДНЯ 08:22 2019-05-20T08:22:47+03:00

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В Самаре поймали очередного пьяного водителя. Его заметили днем в воскресенье, 19 мая, во дворе жилого дома на перекрестке улиц Пензенской и Владимирской. Там автомобилист протаранил припаркованный ВАЗ-21099.

- Аварию совершил водитель автомобиля «Лада Веста». Он был в компании молодых ребят. Когда мы приехали, они распивали горячительные напитки. Через некоторое время водитель вновь решил испытать судьбу и был задержан подоспевшим экипажем ДПС, - рассказали активисты «Ночного патруля».

Нетрезвый водитель зацепил припаркованный ВАЗ-21099Фото: vk.com

Несмотря на то, что у автомобилиста имелись явные признаки алкогольного опьянения, проходить медицинское освидетельствование он отказался. Как сообщают активисты «Ночного патруля», при оформлении документов выяснилось, что автомобиль принадлежит одному из муниципальных бюджетных учреждений города. Полицейские забрали машину на штрафстоянку.

ИСТОЧНИК KP.RU