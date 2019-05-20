2019-05-20T08:33:40+03:00
Общество

В Самаре в парке Гагарина предложили сделать инклюзивную игровую площадку

Ее хотят установить вместо пришедшей в негодность детской площадки
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Александр ЗавражинФото: Александр ЗавражинФото: Twitter.com
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Жители Самары озаботились судьбой детской площадки в парке имени Юрия Гагарина. Она уже как минимум с сентября прошлого года находится в плачевном полуразрушенном состоянии, и никто не спешит ее ремонтировать. Недавно в МАУ «Парки Самары» сообщили, что эту детскую площадку демонтируют.

- Данную площадку планируется заменить на новую. Поступило предложение установить вместо нее инклюзивную игровую площадку, - сообщили представители ведомства в Твиттере.

Как отметили сотрудники «Парков Самары», новую площадку планируется построить на частные инвестиции инициативной группы. Бюджетные средства на эти цели потрачены не будут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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