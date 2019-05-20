В Самаре в парке Гагарина предложили сделать инклюзивную игровую площадку
Жители Самары озаботились судьбой детской площадки в парке имени Юрия Гагарина. Она уже как минимум с сентября прошлого года находится в плачевном полуразрушенном состоянии, и никто не спешит ее ремонтировать. Недавно в МАУ «Парки Самары» сообщили, что эту детскую площадку демонтируют.
- Данную площадку планируется заменить на новую. Поступило предложение установить вместо нее инклюзивную игровую площадку, - сообщили представители ведомства в Твиттере.
Как отметили сотрудники «Парков Самары», новую площадку планируется построить на частные инвестиции инициативной группы. Бюджетные средства на эти цели потрачены не будут.
ИСТОЧНИК KP.RU