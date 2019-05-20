В Самаре сотрудник резинотехнического завода отделался штрафом за коммерческий подкуп
Мужчине придется перечислить в доход государства 1 млн рублей
Желание сотрудника предприятия обогатиться на 255 тысяч рублей обернулось уголовным деломФото: Архив "КП"
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Промышленный районный суд Самары вынес приговор сотруднику ПАО «Балаковорезинотехника», который обвинялся в коммерческом подкупе.
- В декабре прошлого года мужчина получил от представителя ООО денежное вознаграждение 255 тысяч рублей за согласование и подписание актов выполненных работ по договору подряда, - сообщили в СУ СК по Самарской области.
Суд признал сотрудника ПАО виновным и назначил ему наказание в виде штрафа. Ему придется перечислить в доход государства 1 млн рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU