2019-05-20T08:53:56+03:00
Происшествия

В Самаре сотрудник резинотехнического завода отделался штрафом за коммерческий подкуп

Мужчине придется перечислить в доход государства 1 млн рублей
Анастасия ФИЛАТОВА
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Желание сотрудника предприятия обогатиться на 255 тысяч рублей обернулось уголовным деломЖелание сотрудника предприятия обогатиться на 255 тысяч рублей обернулось уголовным деломФото: Архив "КП"
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Промышленный районный суд Самары вынес приговор сотруднику ПАО «Балаковорезинотехника», который обвинялся в коммерческом подкупе.

- В декабре прошлого года мужчина получил от представителя ООО денежное вознаграждение 255 тысяч рублей за согласование и подписание актов выполненных работ по договору подряда, - сообщили в СУ СК по Самарской области.

Суд признал сотрудника ПАО виновным и назначил ему наказание в виде штрафа. Ему придется перечислить в доход государства 1 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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