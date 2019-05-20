В Междуреченске при пожаре в надворных постройках погиб мужчина

СЕГОДНЯ 09:05 2019-05-20T09:05:11+03:00

На тушение огня у пожарных ушло около 40 минут Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В ночь на понедельник, 20 мая, в поселке городского типа Междуреченск Сызранского района произошел серьезный пожар. Там на улице Железнодорожной, 17 загорелись надворные постройки.

- Сообщение о возгорании поступило в 1:08. На место происшествия выезжали 6 пожарных и 2 единицы техники. К моменту их прибытия огонь охватил территорию площадью 60 квадратных метров, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Пожарные локализовали возгорание в 1:26, а полностью его потушили в 1:45. К сожалению, ЧП не обошлось без жертв. В результате пожара погиб 58-летний мужчина. В настоящее время все обстоятельства происшествия устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU