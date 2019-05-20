В Самаре предложили пустить муниципальные автобусы на маршруте № 96

СЕГОДНЯ 09:25 2019-05-20T09:25:28+03:00

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Жители Самары недовольны работой коммерческого маршрута № 96, который пролегает от микрорайона Крутые Ключи до улицы Тухачевского. Горожане жалуются, что маршрутки постоянно ходят забитые.

- Думаю, что надо на маршруте № 96 запустить муниципальные автобусы, чтобы они не ходили такие заполненные и можно было ездить по льготам, - написал один из самарцев в Твиттере.

В департаменте транспорта Самары пообещали, что рассмотрят данное предложение и по результатам проинформируют горожан.

ИСТОЧНИК KP.RU