В Самаре предложили пустить муниципальные автобусы на маршруте № 96
Горожанам не нравится, что маршрутки постоянно ходят забитые
С инициативой пустить автобусы на маршруте № 96 выступили горожанеФото: Архив "КП"
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Жители Самары недовольны работой коммерческого маршрута № 96, который пролегает от микрорайона Крутые Ключи до улицы Тухачевского. Горожане жалуются, что маршрутки постоянно ходят забитые.
- Думаю, что надо на маршруте № 96 запустить муниципальные автобусы, чтобы они не ходили такие заполненные и можно было ездить по льготам, - написал один из самарцев в Твиттере.
В департаменте транспорта Самары пообещали, что рассмотрят данное предложение и по результатам проинформируют горожан.
ИСТОЧНИК KP.RU