В Тольятти построят дорогу с интеллектуальной транспортной системой

СЕГОДНЯ 10:01 2019-05-20T10:01:08+03:00

Речь идет об улице Офицерской на участке от Поляковой до Южного шоссе

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В Тольятти на 2019 год запланировано начало строительства улицы Офицерской на участке от улицы Поляковой до Южного шоссе, о проекте которой говорили еще в советское время. Дорогу сделают в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

- Строительство дороги на улице Офицерской должно разгрузить поперечники, ведущие к Южному шоссе – это улицы Тополиная, Полякова, Автостроителей и 70 лет Октября, - рассказал руководитель департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации Тольятти Павел Баннов.

Отметим, что сейчас большая часть Офицерской имеет только грунтовое покрытие. В рамках работ дорожники уложат там асфальт, а также обустроят тротуары, освещение, ливневые канализации и светофоры. Кроме того, дорогу планируется оснастить интеллектуальной транспортной системой, которая сможет дистанционно регулировать движение транспорта по принципу «зеленая зона». Напомним, что подобная система в 2017 году была установлена и на Южном шоссе.

ИСТОЧНИК KP.RU