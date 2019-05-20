2019-05-20T10:01:08+03:00
Общество

В Тольятти построят дорогу с интеллектуальной транспортной системой

Речь идет об улице Офицерской на участке от Поляковой до Южного шоссе
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Безопасные и качественные автомобильные дорогиФото: Безопасные и качественные автомобильные дорогиФото: vk.com
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В Тольятти на 2019 год запланировано начало строительства улицы Офицерской на участке от улицы Поляковой до Южного шоссе, о проекте которой говорили еще в советское время. Дорогу сделают в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

- Строительство дороги на улице Офицерской должно разгрузить поперечники, ведущие к Южному шоссе – это улицы Тополиная, Полякова, Автостроителей и 70 лет Октября, - рассказал руководитель департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации Тольятти Павел Баннов.

Отметим, что сейчас большая часть Офицерской имеет только грунтовое покрытие. В рамках работ дорожники уложат там асфальт, а также обустроят тротуары, освещение, ливневые канализации и светофоры. Кроме того, дорогу планируется оснастить интеллектуальной транспортной системой, которая сможет дистанционно регулировать движение транспорта по принципу «зеленая зона». Напомним, что подобная система в 2017 году была установлена и на Южном шоссе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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