2019-05-20T10:06:15+03:00
Общество

Новый год надо планировать заранее: самарцев зовут провести зимние каникулы во Франции

И встретить Рождество в Париже
ВИТАЛИЙ ДЕНИСОВ
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Фото: "Инфофлот"Фото: "Инфофлот"
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Каникулы с французским акцентом. Жителей Самарской области приглашают провести Новый год или Рождество в Париже, а выходные провести в круизе по рекам Франции. Организует путешествие круизный центр «Инфофлот».

- Рождественские и новогодние праздники в Париже - что может быть романтичнее? Добавьте к этому сказочную атмосферу рождественских ярмарок, праздничные гуляния на Елисейских полях и ожидание волшебства, - рассказали в круизном центре. - Мы рады предложить вам новый круизный тур по рекам Франции на комфортабельном четырехзвездном теплоходе Ms Seine Comtesse.

Вас ждут 77 кают со всем необходимым для комфортного путешествия, французский балкон в каютах на средней и верхней палубах, трехразовое питание, панорамный ресторан, бар, солнечная палуба с шезлонгами, джакузи на борту, а также живая музыка в баре каждый день.

Программу путешествия и цены можно посмотреть на сайте «Инфофлота». Там же можно забронировать места на теплоходе.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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