В двух шагах от Лиги чемпионов: «Динамо Самара» сегодня сыграет в «МТЛ Арене» с «Тюменью» в полуфинале мини-футбольной Суперлиги

СЕГОДНЯ 10:20 2019-05-20T10:20:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Мини-футбольное «Динамо Самара» сегодня, 20 мая, сыграет третий матч полуфинальной серии плей-офф чемпионата России с «Тюменью». Матч пройдет в «МТЛ Арене» и начнется в 19:00 по местному времени. Вход на игру свободный.

- Шансы на выход в финал у нашей команды и «Тюмени» арифметически уравнялись и теперь на своей домашней площадке, при поддержке самарских «огонь-болельщиков» мы обязаны показать свой лучший футбол в этом сезоне, - прокомментировал предстоящее противостояние игрок «Динамо Самара» Иван Крылов. Его слова приводит пресс-служба волжан.

Напомним, счет в серии до трех побед 1:1. Два матча в Самаре пройдут 20 и 21 мая. Победитель пары «Динамо Самара» - «Тюмень» сыграет в финале с клубом «КПРФ». Кроме того, финалист получит право в следующем сезоне сыграть в Лиге чемпионов.

ИСТОЧНИК KP.RU