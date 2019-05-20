2019-05-20T10:20:43+03:00
Спорт

В двух шагах от Лиги чемпионов: «Динамо Самара» сегодня сыграет в «МТЛ Арене» с «Тюменью» в полуфинале мини-футбольной Суперлиги

Матч начнется в 19:00. Вход свободный
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Фото: МФК "Динамо Самара"Фото: МФК "Динамо Самара"
Изменить размер текста:

Мини-футбольное «Динамо Самара» сегодня, 20 мая, сыграет третий матч полуфинальной серии плей-офф чемпионата России с «Тюменью». Матч пройдет в «МТЛ Арене» и начнется в 19:00 по местному времени. Вход на игру свободный.

- Шансы на выход в финал у нашей команды и «Тюмени» арифметически уравнялись и теперь на своей домашней площадке, при поддержке самарских «огонь-болельщиков» мы обязаны показать свой лучший футбол в этом сезоне, - прокомментировал предстоящее противостояние игрок «Динамо Самара» Иван Крылов. Его слова приводит пресс-служба волжан.

Напомним, счет в серии до трех побед 1:1. Два матча в Самаре пройдут 20 и 21 мая. Победитель пары «Динамо Самара» - «Тюмень» сыграет в финале с клубом «КПРФ». Кроме того, финалист получит право в следующем сезоне сыграть в Лиге чемпионов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самаре на Ленинской при пожаре в частном доме погиб пенсионер
«Комсомолка» приглашает самарцев на «Праздник молока»
Самарские студенты подтвердили мировую квалификацию
Новое предложение для семьи или как сэкономить в 2 раза на услугах Билайн
Легковушку сплющило: в Самарской области водитель ВАЗа «догнал» грузовик и погиб
Премьера уже сегодня: в Самаре стартует молодежный сериал «Всё по-честному!»
В Самаре «Забег» пробежали более двух тысяч человек
Невеселый паровозик: в Самаре в тоннеле на Московском шоссе столкнулись 4 машины
Выдал перегруз: в Самарской области мужчина попался на краже 6 двигателей от станков
Хоккейную «Ладу» пополнил нападающий Никита Лукин
В Самаре строительство здания Шестого кассационного суда завершили на 78%
Новый год надо планировать заранее: самарцев зовут провести зимние каникулы во Франции
В Тольятти построят дорогу с интеллектуальной транспортной системой