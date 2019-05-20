В Самаре строительство здания Шестого кассационного суда завершили на 78%
В Самаре активно продолжается достройка высотки на Крымской площади, где в дальнейшем разместится Шестой кассационный суд. В понедельник, 20 мая, на стройплощадке побывал губернатор Самарской области Димитрий Азаров. Он осмотрел объект и провел там выездное совещание.
- На данный момент здание суда готово на 78%. Сейчас там активно ведется внутренняя отделка и работы по организации подземного паркинга, - сообщили в департаменте информационной политики администрации губернатора Самарской области.
Эскизный проект внешнего вида фасада здания судаФото: Twitter.com
Отметим, что недавно получил одобрение эскизный проект внешнего вида фасада высотки. Верхняя его часть будет выполнена из серого стекла, нижняя — отделана натуральным камнем, а стилобат и цоколь — керамогранитом.
Шестой кассационный суд должен заработать в Самаре 1 октября 2019 года. В нем будут трудиться 113 судей.
ИСТОЧНИК KP.RU