В Самаре строительство здания Шестого кассационного суда завершили на 78%

СЕГОДНЯ 10:21 2019-05-20T10:21:51+03:00

Сейчас там идут работы по внутренней отделке и по организации подземного паркинга

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В Самаре активно продолжается достройка высотки на Крымской площади, где в дальнейшем разместится Шестой кассационный суд. В понедельник, 20 мая, на стройплощадке побывал губернатор Самарской области Димитрий Азаров. Он осмотрел объект и провел там выездное совещание.

- На данный момент здание суда готово на 78%. Сейчас там активно ведется внутренняя отделка и работы по организации подземного паркинга, - сообщили в департаменте информационной политики администрации губернатора Самарской области.

Эскизный проект внешнего вида фасада здания судаФото: Twitter.com

Отметим, что недавно получил одобрение эскизный проект внешнего вида фасада высотки. Верхняя его часть будет выполнена из серого стекла, нижняя — отделана натуральным камнем, а стилобат и цоколь — керамогранитом.

Шестой кассационный суд должен заработать в Самаре 1 октября 2019 года. В нем будут трудиться 113 судей.

ИСТОЧНИК KP.RU