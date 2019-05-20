Хоккейную «Ладу» пополнил нападающий Никита Лукин

СЕГОДНЯ 10:37 2019-05-20T10:37:38+03:00

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Тольяттинскую хоккейную команду «Лада» пополнил новый игрок. Клуб подписал контракт с нападающим Никитой Лукиным.

- Никита Лукин является выпускником тольяттинской школы хоккея. Он выступал за команды «Лада-2» и «Ладья». Договор с игроком рассчитан на 1 год, - рассказали в пресс-службе тольяттинского клуба.

Отметим, что в 2013 году Никита Лукин стал обладателем Кубка Гагарина в составе московского «Динамо». В минувшем сезоне он выступал за китайский «Ценг Тоу». В его составе он отыграл 55 матчей регулярного чемпионата и набрал 34 (16+18) очка. В итоге Никита Лукин был признан лучшим бомбардиром и снайпером клуба.

ИСТОЧНИК KP.RU