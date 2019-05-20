Выдал перегруз: в Самарской области мужчина попался на краже 6 двигателей от станков

СЕГОДНЯ 10:56 2019-05-20T10:56:28+03:00

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В Самарской области сотрудники ГИБДД раскрыли по горячим следам кражу шести электродвигателей. Детали пропали из деревообрабатывающего цеха в селе Екатериновка Безенчукского района. Поймали преступника случайно — его выдал перегруженный автомобиль.

- Злоумышленником оказался 35-летний безработный местный житель, который ранее неоднократно был судим. Мужчина рассказал, что, проходя мимо цеха, увидел разбитое окно, он осмотрел помещение и заметил там двигатели от станков. У него сразу созрел план их похищения, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Мужчина перекатил устройства в лес, потом позвал своих приятелей, чтобы те помогли погрузить их в машину. Товарищам он рассказал, что нашел двигатели в траве. В дальнейшем мужчина планировал сдать похищенное в пункт приема металла. В настоящее время по факту произошедшего правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Кража». Что касается электродвигателей, то их вернули законному владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU