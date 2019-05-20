2019-05-20T11:29:21+03:00
Общество

В Самаре «Забег» пробежали более двух тысяч человек

Зрителей было в три раза больше, чем участников
Вера ЦЫГАНКОВА
Поделиться:
"Забег" прошел возле стадиона "Самара Арена""Забег" прошел возле стадиона "Самара Арена"Фото: Евгений КОТМЫШЕВ
Изменить размер текста:

В минувшее воскресенье, 19 мая, в Самаре прошел ежегодный всероссийский полумарафон «Забег». В этом году он объединил 18 городов страны, в том числе Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Ростов-на-Дону, Ярославль, Севастополь, Тулу, Пермь и Старый Оскол. Последние три города участвовали в «Забеге» первый раз.

Для Самары это мероприятия не новое. И с каждым годом в нем участвуют все больше и больше местных любителей легкой атлетики. В этом году в самарском «Забег» приняли участие 2 144 человека. Каждый из них выбрал одну из трех трасс около стадиона «Самара Арена»: 5, 10 и 21 км. Была и отдельная 2-километровая трасса для детей.

В полумарафоне приняли участие более 2 тысяч самарцев Фото: Евгений КОТМЫШЕВ

В полумарафоне приняли участие более 2 тысяч самарцевФото: Евгений КОТМЫШЕВ

Своими успехами и организацией мероприятия профессиональные спортсмены и любители остались довольны.

- Есть ощущение маленькой победы! Это здорово. И трасса хорошая, и организация. Только погода немного подвела. Сильный ветер мешал в дороге, и казалось, что вот-вот начнется дождь.

Но дождь, к счастью, в этот день никому не помешал. А людей было очень много, помимо 2-х тысяч бегунов, за полумарафоном наблюдали еще 6 тысяч зрителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самарской области ищут водителя, который сбил на трассе у поселка Центральный женщину
В Самаре на Ленинской при пожаре в частном доме погиб пенсионер
«Комсомолка» приглашает самарцев на «Праздник молока»
Самарские студенты подтвердили мировую квалификацию
Новое предложение для семьи или как сэкономить в 2 раза на услугах Билайн
Легковушку сплющило: в Самарской области водитель ВАЗа «догнал» грузовик и погиб
Премьера уже сегодня: в Самаре стартует молодежный сериал «Всё по-честному!»
Невеселый паровозик: в Самаре в тоннеле на Московском шоссе столкнулись 4 машины
Выдал перегруз: в Самарской области мужчина попался на краже 6 двигателей от станков
Хоккейную «Ладу» пополнил нападающий Никита Лукин
В Самаре строительство здания Шестого кассационного суда завершили на 78%
В двух шагах от Лиги чемпионов: «Динамо Самара» сегодня сыграет в «МТЛ Арене» с «Тюменью» в полуфинале мини-футбольной Суперлиги
Новый год надо планировать заранее: самарцев зовут провести зимние каникулы во Франции
В Тольятти построят дорогу с интеллектуальной транспортной системой