В Самаре «Забег» пробежали более двух тысяч человек

СЕГОДНЯ 11:29 2019-05-20T11:29:21+03:00

Зрителей было в три раза больше, чем участников

Изменить размер текста: A A

В минувшее воскресенье, 19 мая, в Самаре прошел ежегодный всероссийский полумарафон «Забег». В этом году он объединил 18 городов страны, в том числе Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Ростов-на-Дону, Ярославль, Севастополь, Тулу, Пермь и Старый Оскол. Последние три города участвовали в «Забеге» первый раз.

Для Самары это мероприятия не новое. И с каждым годом в нем участвуют все больше и больше местных любителей легкой атлетики. В этом году в самарском «Забег» приняли участие 2 144 человека. Каждый из них выбрал одну из трех трасс около стадиона «Самара Арена»: 5, 10 и 21 км. Была и отдельная 2-километровая трасса для детей.

В полумарафоне приняли участие более 2 тысяч самарцевФото: Евгений КОТМЫШЕВ

Своими успехами и организацией мероприятия профессиональные спортсмены и любители остались довольны.

- Есть ощущение маленькой победы! Это здорово. И трасса хорошая, и организация. Только погода немного подвела. Сильный ветер мешал в дороге, и казалось, что вот-вот начнется дождь.

Но дождь, к счастью, в этот день никому не помешал. А людей было очень много, помимо 2-х тысяч бегунов, за полумарафоном наблюдали еще 6 тысяч зрителей.

ИСТОЧНИК KP.RU