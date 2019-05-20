Премьера уже сегодня: в Самаре стартует молодежный сериал «Всё по-честному!»

СЕГОДНЯ 11:31 2019-05-20T11:36:37+03:00

Первую серию исключительно самарского сериала можно увидеть в 21:00 на телеканале «Россия 24»

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В понедельник, 20 мая, стартует исключительно самарский молодежный сериала «Всё по-честному!».

- Смотрите внимательнее – возможно, среди героев вы увидите своих друзей, родственников или просто соседей, - предупреждают создатели киноленты. - Ведь все съёмки проходили в Самаре!

Над созданием сериала работала серьезная команда – сотрудники ГТРК «Самара» совместно с корпорацией «Кошелев».

Как обещают авторы, эта яркая, захватывающая история будет интересна и взрослым, и детям. Сериал посвящен детской дружбе и весёлым приключениям простых школьников. В центре внимания то, что так близко каждому - переживаниях и размышлениях о жизни.

Сериал «Всё по-честному» стартует сегодня в 21:00 на телеканале «Россия 24».

ИСТОЧНИК KP.RU