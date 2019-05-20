2019-05-20T11:36:37+03:00
Общество

Премьера уже сегодня: в Самаре стартует молодежный сериал «Всё по-честному!»

Первую серию исключительно самарского сериала можно увидеть в 21:00 на телеканале «Россия 24»
Евгения ВАСИНА
Поделиться:
Сериал понравится и взрослым, и детямСериал понравится и взрослым, и детям
Изменить размер текста:

В понедельник, 20 мая, стартует исключительно самарский молодежный сериала «Всё по-честному!».

- Смотрите внимательнее – возможно, среди героев вы увидите своих друзей, родственников или просто соседей, - предупреждают создатели киноленты. - Ведь все съёмки проходили в Самаре!

Над созданием сериала работала серьезная команда – сотрудники ГТРК «Самара» совместно с корпорацией «Кошелев».

Как обещают авторы, эта яркая, захватывающая история будет интересна и взрослым, и детям. Сериал посвящен детской дружбе и весёлым приключениям простых школьников. В центре внимания то, что так близко каждому - переживаниях и размышлениях о жизни.

Сериал «Всё по-честному» стартует сегодня в 21:00 на телеканале «Россия 24».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самаре на Ленинской при пожаре в частном доме погиб пенсионер
«Комсомолка» приглашает самарцев на «Праздник молока»
Самарские студенты подтвердили мировую квалификацию
Новое предложение для семьи или как сэкономить в 2 раза на услугах Билайн
Легковушку сплющило: в Самарской области водитель ВАЗа «догнал» грузовик и погиб
В Самаре «Забег» пробежали более двух тысяч человек
Невеселый паровозик: в Самаре в тоннеле на Московском шоссе столкнулись 4 машины
Выдал перегруз: в Самарской области мужчина попался на краже 6 двигателей от станков
Хоккейную «Ладу» пополнил нападающий Никита Лукин
В Самаре строительство здания Шестого кассационного суда завершили на 78%
В двух шагах от Лиги чемпионов: «Динамо Самара» сегодня сыграет в «МТЛ Арене» с «Тюменью» в полуфинале мини-футбольной Суперлиги
Новый год надо планировать заранее: самарцев зовут провести зимние каникулы во Франции
В Тольятти построят дорогу с интеллектуальной транспортной системой