Самарские студенты подтвердили мировую квалификацию

СЕГОДНЯ 12:20 2019-05-20T12:20:09+03:00

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Участники чемпионата продемонстрировали профессионализм и в теории, и на практике. Всего в соревновании приняли участие 40 студентов колледжа, по пять-семь человек в каждой номинации. В этом году на конкурсе дебютировала компетенция «Лаборант химического анализа» - специальность, востребованная на Куйбышевском НПЗ. Завод активно содействует проведению профессиональных чемпионатов в «кузнице» своих кадров. Предприятие не только делегирует своих специалистов в судейскую коллегию, но и оснастил лабораторию колледжа для внедрения компетенции «Переработка нефти и газа».

– Мы проводим конкурс с 2014 года в тесном сотрудничестве с заводом, - рассказал заместитель директора по маркетингу Самарского политехнического колледжа Василий Шачков. - Работодатели видят отдачу от инвестиций в укрепление нашей материально-технической базы. Ведь мы готовим специалистов, которые способны демонстрировать высокий уровень квалификации даже на мировых состязаниях. Участники WorldSkills – гордость учебного заведения.

В этом году на чемпионате дебютировала компетенция "Лаборант химического анализа". Фото: АО "КНПЗ"

ИСТОЧНИК KP.RU