«Комсомолка» приглашает самарцев на «Праздник молока»
Он пройдет 1 июня в парке имени Юрия Гагарина
Начало праздника в 12.00 на главной сцене (со стороны Московского шоссе).Фото: "КП" Архив
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Мальчишки и девчонки, а также их родители! По доброй традиции 1 июня в парке имени Юрия Гагарина состоится грандиозный веселый семейный праздник, посвященный Дню молока.
На «Празднике молока» вас ждут увлекательные мастер-классы, вкусные дегустации, конкурсы и викторины, зажигательные выступления вокальных и танцевальных коллективов. И еще много сюрпризов и подарков.
Начало праздника в 12.00 на главной сцене (со стороны Московского шоссе).
Приходите, будет интересно!
Приходите, будет интересно!
ИСТОЧНИК KP.RU