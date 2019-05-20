В Самаре на Ленинской при пожаре в частном доме погиб пенсионер
На тушение возгорания выезжали 23 пожарных и 6 спецмашин
Площадь пожара составила 80 квадратных метровФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Утром в понедельник, 20 мая, в центре Самары произошел серьезный пожар. Там на улице Ленинской загорелся частный дом.
- Вызов на пульт дежурного поступил в 10:15. На место происшествия выезжали 23 пожарных и 6 единиц техники. К моменту их приезда огонь охватил территорию площадью 80 квадратных метров, - сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.
Пожарные потушили пламя в 11:02. при проведении аварийно-спасательных работ они обнаружили в доме тело 77-летнего мужчины. В настоящее время причины пожара и гибели пенсионера устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU