2019-05-20T12:50:16+03:00
Происшествия

В Самарской области ищут водителя, который сбил на трассе у поселка Центральный женщину

Пострадавшую госпитализировали в хирургическое отделение больницы
Анастасия ФИЛАТОВА
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Полицейские предполагают, что виновник ДТП передвигался на автомобиле Renault LoganПолицейские предполагают, что виновник ДТП передвигался на автомобиле Renault LoganФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Полицейские Богатовского района ведут проверку по факту ДТП, которое произошло в минувшее воскресенье, 19 мая, на 49 км + 849 м трассы «Кинель — Богатое — Борское». Там около 22 часов у поселка Центральный неизвестный водитель сбил 51-летнюю женщину.

- Водитель, предположительно, управляя автомобилем Renault Logan, двигался со стороны села Богатое в направлении Самары. В пути следования он сбил женщину, которая находилась на дороге без цели ее перехода, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Сразу после наезда автомобилист скрылся в неизвестном направлении. Женщина же получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована в хирургическое отделение больницы.

Полицейские просят всех, кто что-либо знает о данном ДТП или о личности скрывшегося водителя, сообщить об этом по телефонам: 8 (846) 672-13-80 или 020 (102).

ИСТОЧНИК KP.RU

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