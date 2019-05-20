2019-05-20T13:51:13+03:00
Общество

Специалисты Средневолжской газовой компании готовятся к конкурсу «Команда профи-2019»

Он проводится для повышения профессионального уровня работников и отработки взаимодействия в нестандартных условиях
Евгения ВАСИНА
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Конкурс будет в конце маяКонкурс будет в конце мая
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В последнюю неделю мая на производственной базе Средневолжской газовой компании пройдет конкурсу «Команда профи-2019». Специалисты СВГК уже готовятся показать свой профессионализм.

В состязаниях примут участие 12 экипажей из шести человек: электрогазосварщик, слесарь ВДГО, водитель, мастер и 2 слесаря. Цель конкурса - повышение уровня мастерства работников базовых профессий, отработка навыков и четкости взаимодействия в нестандартных условиях.

Особенность нынешнего года – иной географический принцип отбора подразделений-участников. Это связано с тем, что во втором полугодии СВГК продолжит свою работу структурно обновленной.

Судейской команде предстоит не только определить лучших в базовых профессиях, но и оценить реальные возможности и потенциал вновь образуемых межрайгазов. Их основной задачей будет техническое обслуживание газового хозяйства в своей территориальной зоне. Именно они обеспечат надежное и безопасное газоснабжение.

Сейчас подготовка к конкурса почти завершена. Проверяется оснащение, уточняются задания для разных этапов состязаний. Совсем скоро прозвучит команда: на старт!

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

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