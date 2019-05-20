Lada Vesta и Lada Largus признали автомобилями года в России

СЕГОДНЯ 13:59 2019-05-20T13:59:28+03:00

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Автомобили тольяттинского АВТОВАЗа победили в двух номинациях национальной премии «Автомобиль года в России». Лауреатами стали модели Lada Vesta и Lada Largus. Об этом сообщает министерство промышленности и торговли Самарской области.

- Vesta награждена в номинации «Малый класс». Largus универсал отмечен дипломом по итогам отдельного голосования «Рейтинги Авто года», сегмент «Рабочие лошадки», где он победил с отрывом почти в 5 тысяч голосов. Также Largus вошел в топ-3 сегмента «Семейные авто», - отметили в пресс-службе ведомства.

Напомним, ранее Lada неоднократно становилась автомобилем года в России. Vesta награждалась 3 раза в различных номинациях, а Largus в модификации фургон – 6 раз. Добавим, что сейчас Vesta стабильно входит в тройку самых продаваемых моделей. Что касается Largus, то покупателей он привлекает своей надежностью, вместительностью и недорогой ценой.

ИСТОЧНИК KP.RU