В Самарской области в торговых точках нашли более 1 тысячи литров контрафактного алкоголя

СЕГОДНЯ 14:17 2019-05-20T14:17:06+03:00

Больше всего спиртных напитков без документов обнаружилось в тольяттинском баре

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Сотрудники министерства промышленности и торговли Самарской области провели рейды по торговым точкам Самары и Тольятти. Поводом для этого поступили обращения жителей, которые заподозрили несколько магазинов и питейных заведений в продаже контрафактного алкоголя.

Так, в торговом павильоне в поселке Козелки сотрудники ведомства нашли 22,55 л спиртосодержащей продукции и 6 емкостей с пивом общим объемом 372 л. В еще одной торговой точке тоже в Красноглинском районе Самары специалисты изъяли 75 л алкогольной продукции, на которую не было разрешительных документов.

- Больше всего контрафактного алкоголя было найдено в одном из баров на улице Фрунзе в Тольятти. Владельцы заведения не смогли предоставить соответствующие документы на 19 кег с пивом общим объемом 790 л, - сообщили в региональном минпромторге.

Нарушителям грозит административное наказание. Вся изъятая у них продукция пока находится на хранении и ждет решения суда об уничтожении.

ИСТОЧНИК KP.RU