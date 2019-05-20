Вместе в цифровое будущее: Алексей Лисовицкий из Самары стал бронзовым призером регионального этапа конкурса журналистов в ПФО

СЕГОДНЯ 14:40 2019-05-20T14:40:29+03:00

От участников в Приволжском федеральном округе на конкурс поступила 321 работа

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«Ростелеком» подвел итоги регионального этапа конкурса «Вместе в цифровое будущее» в Приволжском федеральном округе. Конкурс для региональных журналистов и блогеров, пишущих о новых технологиях, проводился восьмой год в партнерстве с компанией Ericsson. Победитель прошлогоднего конкурса Алексей Лисовицкий из Самары вновь в числе лучших.

Победителями и призерами признаны:

в номинации «Печатная пресса»

1. Афанасьева Наталья (Чувашская Республика, журнал IT-News, Долгая дорога к цифре),

2. Туманская Ольга (Республика Татарстан, Общественно-политический журнал «Татарстан», Подай сигнал с Луны!),

3. Медушевская Злата (Нижний Новгород, АИФ, Печатайте на здоровье);

в номинации «Радио и ТВ»

1. Локтева Ирина (Республика Татарстан, студия «Алиен», Как подготовится к работе, которой еще не существует?!),

2. Юлия Нигматуллина, Республика Башкортостан, ТРК «Башкортостан», Летающая «ступа»),

3. Приходько Илья, Нижний Новгород, ННТВ, Следующая остановка умная?);

в номинации «Интернет-СМИ»

1. Авакян Диана (Республика Татарстан, ИА «Татар-информ», В нынешней парадигме деревня умирает»: аспирант КФУ отказался от работы в Google, чтобы вовлекать сельских жителей в цифровую экономику),

2. Рыбакова Наталья, (Республика Татарстан, ИА «Татар-информ», Еда имеет значение»: разработки казанских школьников с использованием блокчейн получили признание в Таиланде),

3. Калинина Ксения (Республика Башкортостан, ИА Башинформ, Как в Башкирии работает система «Безопасный город»);

в номинации «Социальные медиа»

1. Рязанцев Андрей (Оренбургская обл., Как прекрасен этот мир, посмотри!),

2. Макарова Ольга (Республика Марий Эл, Новый этап: как «поумнела» Йошкар-Ола),

3. Лисовицкий Алексей (Самарская обл., «Голографика», Как и на чем в Тольятти учат школьников дополненной и виртуальной реальности).

От участников в Приволжском федеральном округе на конкурс поступила 321 работа – вдвое больше, чем в прошлом году. Наибольшую активность проявили журналисты из Татарстана, подав на конкурс свыше 60 материалов. Самой популярной оказалась номинация «Интернет-СМИ» (144 работы). Самыми высокими оценками члены жюри отмели работу Дианы Авакян, корреспондента ИА «Татар-информ».

Итоги федерального этапа конкурса будут подведены 18 июня 2019 года в Москве. Победители отправятся в штаб-квартиру компании Ericsson.

Официальный хештег конкурса #eFuture, сайт конкурса smi.rt.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU