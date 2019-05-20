В Самаре остановили спил более 300 многолетних деревьев около храма Кирилла и Мефодия

СЕГОДНЯ 14:47 2019-05-20T15:54:34+03:00

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Жители Самары выступили против спила более 300 ив, ясеней, осин, вязов и берез возле храма Кирилла и Мефодия со стороны улицы Солнечной и проспекта Кирова. Все эти деревья признали аварийными. Разрешение на их снос дала администрация Промышленного района.

- Прошу остановить уничтожение одного из немногих уголков дикой природы с реликтовыми дубами в черте Самары - вырубку более 300 многолетних деревьев, а также бетонирование природного ручья, - написал один из горожан в Твиттере.

Деревья со стороны улицы Солнечной и проспекта Кирова признали аварийными

По словам местных жителей, спиливать деревья у храма начали 18 мая. При этом самарцы считают, что под уничтожение попадают не только аварийные, но абсолютно здоровые деревья. Глава Самары Елена Лапушкина уже отреагировала на обращения горожан. Она сообщила, что по ее решению спил деревьев возле храма Кирилла и Мефодия был остановлен.

- Сейчас специалисты делают оценку сухостойности и аварийности деревьев. В ближайшее время состоится встреча по обсуждению благоустройства оврага с участием специалистов и жителей, - отметила мэр.

Напомним, что в этом году территорию возле храма планируется благоустроить в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Там обустроят сквер, где сделают пешеходные дорожки и детскую площадку, а также установят скамейки и светильники.

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ИСТОЧНИК KP.RU