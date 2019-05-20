В СамГУПС прошла «Ночь открытых дверей»

СЕГОДНЯ 15:42 2019-05-20T15:42:24+03:00

О перспективах железнодорожных профессий узнали около 800 человек.

Изменить размер текста: A A

В Самарском государственном университете путей сообщения прошла «Ночь открытых дверей». О перспективах железнодорожных профессий узнали около 800 человек.

- В этом году СамГУПС объединил сразу три акции: «Ночь открытых дверей», «Ночь в музее» и «Библионочь». С 18 до 23 часов гости праздника могли принять участие в интерактивных играх, квестах, слушать музыку, посетить экскурсии от Поволжского музея железнодорожной техники, - рассказывают в пресс-службе вуза. - Самыми заинтересованными были, конечно, старшеклассники и их родители. Абитуриенты узнали о перспективах железнодорожных профессий, - 6 факультетов вуза подробно рассказывали о специальностях и процессе обучения.

Всего же мероприятие посетили около 1800 человек.

- Гостей «Ночи открытых дверей» встречала княгиня Дашкова – хозяйка старинного здания вокзала, расположенного на учебном полигоне СамГУПС. Исторический персонаж как магнит притягивал людей, желающих сфотографироваться. А на площадках университета представили разработки по профильным направлениям, - отметили в вузе.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU