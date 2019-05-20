В Самарской области вновь ожидаются ночные заморозки
Заморозки задержатся в Самарской области еще на одну ночь. Такой прогноз дали сотрудники Приволжского УГМС.
- Заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0...-2°C ожидаются местами по региону в ночь на вторник, 21 мая, - сообщили синоптики.
По их данным, ночью температура воздуха опустится до 1...6°C. А днем столбики термометров поднимутся до 13...18 °C. Будет дуть западный ветер со скоростью 7-12 м/с. Осадков не предвидится.
Напомним, ранее синоптики пообещали, что в Самарской области немного потеплеет к среде, 22 мая. В этот день воздух должен прогреться до 22 °C.
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:
Экологическая катастрофа? Синоптики и экологи о том, чем обернется обмеление Волги после весенних сбросов воды
ИСТОЧНИК KP.RU