В Самарской области вновь ожидаются ночные заморозки

СЕГОДНЯ 15:50 2019-05-20T15:53:28+03:00

Заморозки прогнозируются в ночь на 21 мая Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Ожидается, что заморозки будут в воздухе и на поверхности почвы

Изменить размер текста: A A

Заморозки задержатся в Самарской области еще на одну ночь. Такой прогноз дали сотрудники Приволжского УГМС.

- Заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0...-2°C ожидаются местами по региону в ночь на вторник, 21 мая, - сообщили синоптики.

По их данным, ночью температура воздуха опустится до 1...6°C. А днем столбики термометров поднимутся до 13...18 °C. Будет дуть западный ветер со скоростью 7-12 м/с. Осадков не предвидится.

Напомним, ранее синоптики пообещали, что в Самарской области немного потеплеет к среде, 22 мая. В этот день воздух должен прогреться до 22 °C.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Экологическая катастрофа? Синоптики и экологи о том, чем обернется обмеление Волги после весенних сбросов воды 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU