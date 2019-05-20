Слепой музыкант завоевал приз зрительских симпатий конкурса "Виват, Баян!"

СЕГОДНЯ 15:53 2019-05-20T15:53:24+03:00

В этом году в конкурсе "Виват, Баян!" приняли участие более 200 человек Фото: Антон СЕНЬКО

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В Самаре завершился XVII Международный конкурс «Виват, Баян!». В течение недели свое мастерство демонстрировали компетентному жюри более 200 участников из разных регионов страны: Самарской, Саратовской, Новосибирской областей, Краснодарского края и многих других – из более 40 городов и 5 стран. Это очередной рекорд для конкурса: число его участников растет с каждым годом, а география расширяется.

Кроме того, в этом году у талантливых музыкантов, благодаря поддержке министерства культуры РФ, впервые появилась возможность пройти в конкурс через отборочные туры, которые проводились в пяти российских регионах. В планах у организаторов - на следующий год увеличить количество отборочных туров и провести их уже в восьми федеральных округах страны.

Среди участников были не только баянисты, аккордеонисты и гармонисты из России, но и представители других стран. А победители прошлого года - квинтет баянисток из Шанхайской консерватории музыки, выступил перед зрителями со своим мини-концертом вне конкурса.

По словам директора конкурса Алексея Хромова, участники проявили высокий уровень исполнительства. Среди победителей были разыграны 6 сертификатов-рекомендаций для участия в международных конкурсах «Кубок мира» или «Трофей мира», где ребята будут представлять Россию. Один из них - наш земляк Рафаэль Сапуков.

Одним из открытий конкурса стал незрячий музыкант Константин Иванов из Краснодарского края. 32-летний баянист, руководитель коллектива художественной самодеятельности признался, что играет с 10 лет и раньше часто участвовал в конкурсах.

- Потом работа, художественная самодеятельность. Я соскучился по большой сцене. И очень рад, что нашел конкурс "Виват, Баян!", где нет возрастных ограничений, - рассказал музыкант.

Константин Иванов выступил в категории «Сеньор варьете» и завоевал приз зрительских симпатий.

ИСТОЧНИК KP.RU