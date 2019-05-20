Самарские студенты выстроились на набережной в виде гигантского Кубка России по футболу

СЕГОДНЯ 16:22 2019-05-20T16:22:23+03:00

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В Самаре в среду, 22 мая, пройдет финальный матч Кубка России по футболу. Вчера, 19 мая, почетный трофей показали жителям и гостям города на набережной.

В честь предстоящего футбольного события в областной столице прошел небольшой праздник, в рамках которого студенты местных вузов устроили флешмоб. Учащиеся самарских университетов облачились в белые футболки и выстроились на набережной в форме Кубка России по футболу. В акции проняли участие более сотни студентов. С высоты птичьего полета этот флешмоб выглядел очень красиво и зрелищно.

Напомним, что финал Кубка России состоится на стадионе «Самара Арена». Там сыграют московский «Локомотив» и екатеринбургский «Урал».

ИСТОЧНИК KP.RU