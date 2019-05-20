Самарский застройщик Владимир Кошелев призвал своих коллег объединиться и обсуждать вопросы во время изменений на рынке строительства

СЕГОДНЯ 16:24 2019-05-20T16:38:50+03:00

Конференцию вел один из крупнейших застройщиков Самары, член координационного совета и председатель комитета по строительству «Деловой России» Владимир Кошелев.

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В Москве прошла крупнейшая конференция «Строительная отрасль. Бизнес в условиях проектного финансирования». Ключевой темой для обсуждения на ней стал переход на новую модель работы девелоперов (предпринимателей, которые занимаются созданием новых объектов недвижимости). С 1 июля этого года российские застройщики будут обязаны работать по эскроу-счетам, на которых будут аккумулироваться средства граждан. Это значит, что строительные компании не смогут пользоваться этими деньгами до того, как работы не закончат. Средства будут кредитовать банки.

Конференцию вел один из крупнейших застройщиков Самары, член координационного совета и председатель комитета по строительству «Деловой России» Владимир Кошелев. Он призвал строителей к консолидации и обсуждению важных тем, чтобы реформа дала свои плоды.

- Мы сейчас ведем совместную работу в режиме диалога, чтобы поставленные перед нами задачи были выполнены, - отметил Кошелев.

При этом он отметил, что мониторить ситуацию проектного финансирования в регионах и тем самым следить, как идет реформа, будут представители «Деловой России» и «Сбербанка».

Министр строительства и ЖХК России Владимир Якушев в свою очередь объяснил, что пробелы этой реформы будут видны, когда новая система начнет работать.

- Когда начнется работа и будет увеличиваться число заявок, начнет формироваться практика. Тогда мы и увидим, какие есть пробелы, какие изменения нужно внести, чтобы работа была более эффективной, - заметил Якушев.

ИСТОЧНИК KP.RU