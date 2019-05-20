Поедем уже в этом году: бетонирование плиты проезжей части Фрунзенского моста завершено на 25%

СЕГОДНЯ 16:52 2019-05-20T16:52:48+03:00

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В Самаре продолжается строительство Фрунзенского моста. В две смены там трудятся около 300 человек. Сейчас они бетонируют плиту проезжей части пролетного строения моста через реку Самару.

- К настоящему времени строители забетонировали 4 из 13 участков, ведется подготовка к бетонированию еще двух участков моста. Арматурный каркас собран на 40%, готовность бетонных работ – около 25%, - рассказал главный инженер группы управления строительством мостового перехода «Фрунзенский» АО «Стройтрансгаз» Алексей Атылин.

Рабочие занимаются обустройством развязок и основного хода автодороги

По словам представителей подрядной организации, после завершения бетонирования рабочие приступят к устройству гидроизоляции, а затем и к укладке асфальта. Параллельно с этими работами строители занимаются возведением развязок на улицах Шоссейной и Фрунзе, а также основного хода автодороги. Они уже заканчивают земляные работы, работы по укреплению насыпи бетонными плитами и ведут устройство дорожной одежды. Планируется, что до конца 2019 года движение по основному ходу мостового перехода будет запущено.

ИСТОЧНИК KP.RU