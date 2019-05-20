2019-05-20T17:56:08+03:00
Дом. Семья

Самарцы начали активно сдавать своих кошек и собак на передержку

Временный уход за «шариком» обойдется значительно дороже, чем за «барсиком»
Кирилл КАРИМОВ
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На содержании чужого "мохнатика" можно неплохо заработатьНа содержании чужого "мохнатика" можно неплохо заработатьФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Передать собаку в добрые руки на время в Самаре стоит в среднем 360 рублей в сутки, а кошку – 220 рублей в сутки. При этом, цены резко снизились по сравнению с 2018 годом. Эти данные приводят эксперты популярный сайт объявлений Авито.

По доступности такой услуги для владельцев собаки Самара заняла 15-е место. Дешевле сдать «шарика», например, в Тюмени. Там за сутки нахождения у чужого человека, любителю животных придется отдать 290 рублей.

С кошками ситуация иная – Самара по показателю доступности передержки для них на 12 местом. Кстати, за год ценник упал на 21% и составил 220 рублей в год.

Как отмечает сервис, желающих подзаработать на временном содержании чужих любимцев в России растет год от года. Именно поэтому, ценник на эти услуги и падают, хотя растет и спрос. Например, сезонный – многие самарцы на время отпуска готовы отдать питомца на передержку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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