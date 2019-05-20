2019-05-20T19:16:29+03:00
Общество

В самарской колонии создали производство лавочек

Малые архитектурные формы из ИК-5 уже можно найти в Куйбышевском районе
Кирилл КАРИМОВ
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УФСИН России по Самарской областиУФСИН России по Самарской области
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Руководство исправительной колонии ИК-5 и администрация Куйбышевского района Самары заключили контракт на изготовление малых архитектурных форм. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН России по Самарской области.

- Сотрудничество исправительных учреждений с муниципальными образованиями, - отметил врио начальника УФСИН России по самарской области полковник внутренней службы Денис Шматов, - позволяет расширить производство, создать новые рабочие места для осужденных и улучшить финансовую ситуацию.

Как отмечают в ведомстве, в исправительном учреждении были созданы рабочие места для осужденных и получены денежные средства. Лавочки, газонные ограждения и урны уже поставляются для нужд Куйбышевского района Самары.

ИСТОЧНИК KP.RU

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