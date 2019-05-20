В самарской колонии создали производство лавочек
Руководство исправительной колонии ИК-5 и администрация Куйбышевского района Самары заключили контракт на изготовление малых архитектурных форм. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН России по Самарской области.
- Сотрудничество исправительных учреждений с муниципальными образованиями, - отметил врио начальника УФСИН России по самарской области полковник внутренней службы Денис Шматов, - позволяет расширить производство, создать новые рабочие места для осужденных и улучшить финансовую ситуацию.
Как отмечают в ведомстве, в исправительном учреждении были созданы рабочие места для осужденных и получены денежные средства. Лавочки, газонные ограждения и урны уже поставляются для нужд Куйбышевского района Самары.
ИСТОЧНИК KP.RU