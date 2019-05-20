У самарской насосно-фильтровальной станции на Волге нашли пятно мазута

СЕГОДНЯ 19:49 2019-05-20T19:49:03+03:00

Как и когда будет очищена вода от мазута пока неизвестно Фото: Twitter.com

Власти говорят о сбросе нефтепродуктов в ливневую канализацию

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В понедельник, 20 мая, в районе самарской НФС-1 на Волге было обнаружено пятно мазута. Об этом в Twitter сообщил глава Октябрьского района Александр Кузнецов.

- Уважаемые жители, неизвестный злоумышленник сбросил мазут в ливневую канализацию в районе НФС-1, - пояснил муниципальный чиновник. - Будут приняты меры для ликвидации сброса. Злоумышленника также постараемся вычислить.

Сейчас мазутное пятно стоит вдоль берега, недалеко от спуска улицы Советской Армии. По предварительным данным, площадь разлива нефтепродуктов составила 15-200 кв. м.

В департаменте городского хозяйства и экологии заметили, что информация об этом направлена в Росприроднадзор.

ИСТОЧНИК KP.RU