В Самаре наказали индивидуального предпринимателя, который предлагал взятку полицейскому из-за проданных ребенку сигарет

СЕГОДНЯ 20:28 2019-05-20T20:28:18+03:00

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Индивидуальный предприниматель А. был осужден в Самаре за покушение на дачу взятку полицейского. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

Из материалов следствия известно, что 20 декабря прошлого года А. у торгового павильона в центре Самары предложил правоохранителю взятку в 15 тыс. рублей. За эти деньги полицейский должен был проигнорировать продажу сигарет подростку. От взятки страж порядка отказался, а предприниматель был задержан.

Суд приговорил А. к штрафу в доход государства в размере 60 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU