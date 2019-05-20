В Самаре наказали индивидуального предпринимателя, который предлагал взятку полицейскому из-за проданных ребенку сигарет
Теперь гражданину придется заплатить штраф
Мужчина хотел уйти от ответственностиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Индивидуальный предприниматель А. был осужден в Самаре за покушение на дачу взятку полицейского. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
Из материалов следствия известно, что 20 декабря прошлого года А. у торгового павильона в центре Самары предложил правоохранителю взятку в 15 тыс. рублей. За эти деньги полицейский должен был проигнорировать продажу сигарет подростку. От взятки страж порядка отказался, а предприниматель был задержан.
Суд приговорил А. к штрафу в доход государства в размере 60 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU