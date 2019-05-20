2019-05-20T20:28:18+03:00
Происшествия

В Самаре наказали индивидуального предпринимателя, который предлагал взятку полицейскому из-за проданных ребенку сигарет

Теперь гражданину придется заплатить штраф
Кирилл КАРИМОВ
Поделиться:
Мужчина хотел уйти от ответственностиМужчина хотел уйти от ответственностиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Индивидуальный предприниматель А. был осужден в Самаре за покушение на дачу взятку полицейского. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

Из материалов следствия известно, что 20 декабря прошлого года А. у торгового павильона в центре Самары предложил правоохранителю взятку в 15 тыс. рублей. За эти деньги полицейский должен был проигнорировать продажу сигарет подростку. От взятки страж порядка отказался, а предприниматель был задержан.

Суд приговорил А. к штрафу в доход государства в размере 60 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самаре создали карту трамвайных пробок
У самарской насосно-фильтровальной станции на Волге нашли пятно мазута
В самарской колонии создали производство лавочек
В Самаре на улице Куйбышева столкнулись «Нива» и автобус
Самарцы начали активно сдавать своих кошек и собак на передержку
Зэк из Самары обманул жителя Смоленска на 50 тысяч рублей
Поедем уже в этом году: бетонирование плиты проезжей части Фрунзенского моста завершено на 25%
Самарский застройщик Владимир Кошелев призвал своих коллег объединиться и обсуждать вопросы во время изменений на рынке строительства
Самарские студенты выстроились на набережной в виде гигантского Кубка России по футболу
В Самаре 25 мая перекроют улицы Дальнюю и Арена 2018
Слепой музыкант завоевал приз зрительских симпатий конкурса "Виват, Баян!"
В Самарской области вновь ожидаются ночные заморозки
В СамГУПС прошла «Ночь открытых дверей»
Возле стадиона «Самара Арена» будут три дня перекрывать дороги
В Тольятти в 2019 году начнется серийное производство электромобилей
В Самаре остановили спил более 300 многолетних деревьев около храма Кирилла и Мефодия