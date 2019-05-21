Момент столкновения Ferrari и Toyota в центре Самары попал на камеры
В сети появилось видео «дорогого» ДТП с участием спорткара Ferrari и Toyota Camry. Момент аварии, которая произошла в минувшее воскресенье, 19 мая, в районе пересечения улиц Галактионовской и Ульяновской, засняла камера наружного наблюдения.
Судя по записи, водитель спортивной машины, двигаясь по улице Галактионовской, решил повернуть налево со среднего ряда. При этом повортника он не включил. В итоге едущая за спорткаром иномарка не смогла уйти от столкновения и врезалась в его заднюю часть. После этого Ferrari развернуло на 360 градусов.
Насколько известно, в результате случившегося никто не пострадал, однако машины получили различные механические повреждения.
Момент столкновения Ferrari и Toyota на Галактионовской в Самаре 19.05.2019.
ИСТОЧНИК KP.RU