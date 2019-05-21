Момент столкновения Ferrari и Toyota в центре Самары попал на камеры

СЕГОДНЯ 08:06 2019-05-21T08:06:51+03:00

Спорткар развернуло на 360 градусов после удара в заднюю часть

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В сети появилось видео «дорогого» ДТП с участием спорткара Ferrari и Toyota Camry. Момент аварии, которая произошла в минувшее воскресенье, 19 мая, в районе пересечения улиц Галактионовской и Ульяновской, засняла камера наружного наблюдения.

Судя по записи, водитель спортивной машины, двигаясь по улице Галактионовской, решил повернуть налево со среднего ряда. При этом повортника он не включил. В итоге едущая за спорткаром иномарка не смогла уйти от столкновения и врезалась в его заднюю часть. После этого Ferrari развернуло на 360 градусов.

Насколько известно, в результате случившегося никто не пострадал, однако машины получили различные механические повреждения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="568" height="320" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/710037" frameborder="0"></iframe> Момент столкновения Ferrari и Toyota на Галактионовской в Самаре 19.05.2019.

ИСТОЧНИК KP.RU