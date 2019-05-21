2019-05-21T08:06:51+03:00
Происшествия

Момент столкновения Ferrari и Toyota в центре Самары попал на камеры

Спорткар развернуло на 360 градусов после удара в заднюю часть
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: @samara.dtp.officialФото: @samara.dtp.officialФото: Instagram.com
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В сети появилось видео «дорогого» ДТП с участием спорткара Ferrari и Toyota Camry. Момент аварии, которая произошла в минувшее воскресенье, 19 мая, в районе пересечения улиц Галактионовской и Ульяновской, засняла камера наружного наблюдения.

Судя по записи, водитель спортивной машины, двигаясь по улице Галактионовской, решил повернуть налево со среднего ряда. При этом повортника он не включил. В итоге едущая за спорткаром иномарка не смогла уйти от столкновения и врезалась в его заднюю часть. После этого Ferrari развернуло на 360 градусов.

Насколько известно, в результате случившегося никто не пострадал, однако машины получили различные механические повреждения.

Момент столкновения Ferrari и Toyota на Галактионовской в Самаре 19.05.2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

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