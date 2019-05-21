2019-05-21T08:30:47+03:00
Общество

В Самарской области ночью 21 мая зафиксировали экстремально низкие температуры

Холодная погода в мае побила в 63 регионе рекорд 1981 года
Анастасия ФИЛАТОВА
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В Авангарде ночью 21 мая температура воздуха составила -2,8 °СВ Авангарде ночью 21 мая температура воздуха составила -2,8 °СФото: Архив "КП"
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Минувшая ночь выдалась в Самарской области довольно холодной. В некоторых районах столбики термометров даже опустились ниже отметки в 0 °С. Так, в Авангарде в ночь на вторник, 21 мая, была зафиксирована температура -2,8 °С.

- В Авангарде был перекрыт абсолютный минимум температуры воздуха, который был установлен в 1981 году. Отклонение от предыдущего значения составило 0,5 °С, - сообщили в Приволжском УГМС.

По прогнозам синоптиков, в ближайшее время на смену холодам придет теплая погода. Так, сегодня днем, 21 мая, воздух должен прогреться до 15...20 °C, а в среду, 22 мая, столбики термометров поднимутся до 17...22 °C.

ИСТОЧНИК KP.RU

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