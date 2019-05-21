2019-05-21T08:46:01+03:00
Общество

В Самаре увеличили количество автобусов на маршруте № 80 до Волгаря

Теперь автобусы начнут ходить чаще
Анастасия ФИЛАТОВА
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По маршруту "Волгарь - площадь Революции" теперь будут ходить 3 автобусаПо маршруту "Волгарь - площадь Революции" теперь будут ходить 3 автобусаФото: Михаил ФРОЛОВ
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Микрорайону Волгарь, который находится в Куйбышевском районе Самары, добавили автобусов. Теперь по маршруту № 80 «Волгарь — площадь Революции» будут ходить 3 автобуса. Об этом сообщает департамент транспорта Самары.

- Интервал движения автобусов № 80 в будни сокращен с 60 до 20 минут, а выходные — до 30 минут. В обеденное время автобусы будут курсировать с интервалом 20-30 минут, - отметили в ведомстве.

Первый автобус от остановки «Микрорайон Волгарь» будет отправляться в 6:20, а последний — в 21:20. От площади Революции самый ранний рейс будет отправляться в 6:40, а последний — в 21:30.

ИСТОЧНИК KP.RU

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