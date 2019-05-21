"Начало музыкального пути": в Самаре открылось "Детское караоке"

СЕГОДНЯ 08:50 2019-05-21T08:50:10+03:00

Детское караоке будет работать каждое воскресенье в ресторане "Балкан Гриль" (ул. Шостаковича,7 ). Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Музыкальные уроки для юных самарцев превратились в праздник

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В воскресенье, 19 мая, в Самаре по адресу улица Шостковича,7 в ресторане "Балкан Гриль" состоялось торжественное открытие нового образовательно-развлекательного проекта "Детское караоке".

Для юных гостей был организован настоящий праздник: аниматоры, аквагрим, игры, конкурсы, призы, шоу мыльных пузырей, торт и, конечно, песни.

Юные самарцы смогли почувствовать себя настоящими звездами, спеть со сцены песни из мультфильмов и современные любимые композиции. Для них выступили начинающие артисты школы вокала Юлии Денисовой. Руководитель школы провела мастер-класс научила ребят настраиваться перед выступлением и правильно дышать во время пения. Вместе с детьми пели и их родители.

- Цель проекта - раскрытие творческих вокальных способностей детей. Мы будем давать мастер-классы, конкурсы, помогать раскрываться, не бояться сцены. В дальнейшем будут конкурсы, лучших будем награждать, - рассказала Юлия Денисова в эфире радио "Комсомольская правда - Самара". - Этот проект - начало музыкального пути для детей и для взрослых.

Детское караоке будет работать каждое воскресенье в ресторане "Балкан Гриль" (ул. Шостаковича,7 ).

Фотографии с открытия можно посмотреть здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU