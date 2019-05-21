2019-05-21T09:05:30+03:00
Происшествия

Жительница Самарской области попалась на мошенничестве при получении почти 2 млн рублей соцвыплат

Женщина построила на эти деньги двухэтажный дом в селе Елховка
Анастасия ФИЛАТОВА
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Женщине грозит до 10 лет лишения свободы за мошенничество при получении соцвыплатЖенщине грозит до 10 лет лишения свободы за мошенничество при получении соцвыплатФото: Архив "КП"
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В Самарской области полицейские возбудили уголовное дело в отношении 50-летней безработной местной жительницы, которая обманом получила субсидии почти в 2 млн рублей по программе «Устойчивое развитие сельских территорий 2014-2017 годы на период до 2020 года». Сделала она это, чтобы улучшить свои жилищные условия.

- В начале 2014 года женщина, сославшись на тяжелое материальное положение семьи и наличие 3 несовершеннолетних детей, фиктивно устроилась на работу. После этого она направила необходимые документы в минэкономразвития региона. Там рассмотрели заявку женщины и выдали свидетельство о предоставлении соцвыплаты на строительство дома в сельской местности в размере более 1,8 млн рублей, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Все эти деньги пошли на строительство двухэтажного дома в селе Елховка. Сейчас женщина работает у ИП в Самаре, а ее муж — вахтовым методом на севере. Семья неблагополучной не является. В отношении подозреваемой правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат». Женщине грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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