Акция «Стоп ВИЧ/СПИД» в Самарской области завершилась велопробегом и акцией по экспресс-тестированию на набережной

СЕГОДНЯ 09:27 2019-05-21T09:27:55+03:00

Медики еще раз напомнили горожанам – нужно знать свой ВИЧ-статус, вести здоровый образ жизни, не употреблять наркотики

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В Самарской области завершился региональный этап всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД». Финальной точкой марафона стал велопробег против СПИДа и наркотиков, а также акция по экспресс-тестированию на ВИЧ, состоявшиеся на набережной Волги в Самаре. Шатер с мобильной лабораторией СПИД-центра разместили на Маяковском спуске.

- Здесь быстро и бесплатно узнать свой ВИЧ-статус мог любой желающий. Личный пример всем участникам акции подали глава администрации Ленинского внутригородского района Самары Елена Бондаренко и главный врач Самарской городской поликлиники №3 Александр Максимов, - рассказали в пресс-службе самарского СПИД-центра.

В поддержку идеи профилактики ВИЧ/СПИД на набережной выступили творческие коллективы, а представители медицинского сообщества напомнили горожанам, что накануне, в третье воскресенье мая, во всём мире традиционно отмечался День памяти людей, умерших от СПИДа.

- Остановить распространение вируса можно, если каждый человек будет знать свой ВИЧ-статус, подчёркивают врачи. Необходимо вести здоровый образ жизни, не употреблять наркотики, заниматься спортом и избегать незащищённых интимных связей. Основным способом заражения сейчас является половой путь, - говорится в сообщении СПИД-центра.

Фото: самарский СПИД-центр

В рамках акции «СТОП ВИЧ/СПИД» специалисты областного клинического центра СПИД каждый день проводили профилактические мероприятия. Это и выездные экспресс-тестирования на предприятиях и в вузах, и коллективные просмотры видео на актуальную тему.

- Всего участие в региональном этапе всероссийской акции приняли 820 человек, тестирование на ВИЧ в выездных лабораториях прошли 529 граждан, - отметили в СПИД-центре. - У пяти жителей региона экспресс-тест дал положительный результат, им рекомендовано обратиться в центры СПИД, для уточняющего обследования.

Тест на ВИЧ можно сдать в любой будний день. Это бесплатно и, при желании, анонимно.

Адреса:

г. Самара, ул. Ново-Садовая, 178, телефон (846) 374-31-80

г. Тольятти, бульвар Здоровья, 25, телефон (8482) 79-00-64

г. Новокуйбышевск, ул. Чернышевского, 1а, телефон (84635) 6-55-99

ИСТОЧНИК KP.RU