2019-05-21T09:41:10+03:00
Спорт

«Динамо Самара» уступило «Тюмени» в третьем матче полуфинала ЧР по мини-футболу

Сибиряки вышли вперед в серии до трех побед 2:1
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Фото: МФК "Динамо Самара"Фото: МФК "Динамо Самара"
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МФК «Динамо Самара» не смог дома обыграть «Тюмень». Третий матч полуфинальной серии чемпионата России по мини-футболу завершился со счетом 3:5. Голами у волжан отметились Гончаров, Хромых и Потехин. Таким образом, «Тюмень» вышла вперед в серии до трех побед 2:1.

- Что касается действий нашей команды в первом тайме, то на деле они оказались прямо противоположными, тем, что были задуманы, - приводит слова наставника «Динамо Самара» Максима Горбунова пресс-служба клуба. - Предположу, что причина этого кроется в области психологии. Потому что вторую половину встречи команда провела совершенно иначе, чем первую. У парней вдруг появились силы, эмоции. Глаза загорелись и игра перевернулась. Почему наши футболисты не играли в такой футбол в первом тайме – пока что не знаю, будем разбираться.

Четвертый матч серии пройдет также в Самаре – сегодня, 21 мая. Игра начнется в «МТЛ Арене» в 18:00. Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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