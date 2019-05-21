2019-05-21T10:00:56+03:00
Общество

Скоростную железнодорожную линию между Самарой и Тольятти начнут строить в 2020 году

Магистраль позволит добираться до этих городов в два раза быстрее, чем сейчас
Анастасия ФИЛАТОВА
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Между Самарой и Тольятти начнет курсировать скоростной поезд "Ласточка"Между Самарой и Тольятти начнет курсировать скоростной поезд "Ласточка"Фото: Архив "КП"
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Реализация проекта скоростной железнодорожной магистрали между Самарой и Тольятти стала на шаг ближе. Работы по ее строительству стартуют уже в 2020 году.

- Скоростная линия будет пролегать от станции Самара до Автозаводского района Тольятти. Предполагается, что она позволит добираться до этих городов на «Ласточках» в 2 раза быстрее, чем сейчас, - сообщил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

По словам чиновника, в дальнейшем от этой скоростной магистрали пойдет ветка до аэропорта Курумоч. Также Дмитрий Богданов отметил, что в регионе будет реализован и проект железнодорожной ветки к ОЭЗ «Тольятти». Средства на выкуп земельных участков под ее строительство уже заложены в бюджете.

ИСТОЧНИК KP.RU

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