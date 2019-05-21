Матч «Крыльев» со «Спартаком» на «Самара Арене» стал самым посещаемым в 29 туре РПЛ
Матч «Крылья Советов» - «Спартак», который прошел 18 мая на стадионе «Самара Арена», стал самым посещаемым в 29 туре Российской премьер-лиги. Об этом сообщает агентство ТурСтат.
- Игра между самарской командой и гостями из Москвы, которая завершилась со счетом 1:2, собрала 37276 зрителей. В первую тройку по числу зрителей также попали матчи в Ростове-на-Дону и Екатеринбурге, - рассказали представители агентства.
Отрыв между вторым и первым местом составил около 2 тысяч человек. На мачте «Ростов - «Зенит» в Ростове-на-Дону присутствовали 35586 зрителей. Третий по посещаемости матч «Урал» - «Локомотив», который прошел в Екатеринбурге, собрал 20647 болельщиков.
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